В Крыму заявили о сигналах из Украины о «новом майдане»

Сигналы, поступающие из Украины , говорят о том, что страна неизбежно движется к коллапсу, который может вылиться в новый майдан, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов "Главная проблема в Украине — это проблема власти. Все, что происходит в стране, уже не выдерживает никакой критики. Те сигналы, которые идут из Украины, говорят о том, что страна неизбежно идет к коллапсу, и мы будем этому свидетелями. Это может быть реализовано в виде нового майдана, когда основные кланы сцепятся за последние остатки богатства, которое еще осталось на Украине", — сказал РИА Новости Константинов. По его словам, столь негативные события на Украине приведут к образованию колоссального количества людей, которые захотят покинуть страну. Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС . Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено. Президент Украины Петр Порошенко своим указом установил 21 ноября Днем достоинства и свободы.