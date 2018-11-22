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Лавров в ходе визита во Францию встретится с главой МИД Ле Дрианом 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита во Францию 27 ноября встретится с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и примет участие во втором заседании совета "Трианонского диалога", заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"27 ноября состоится визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова во Францию. В программе поездки переговоры с министром Европы и иностранных дел Французской республики, а также совместно с французским коллегой участие во втором заседании координационного совета форума "Трианонский диалог" в Версале", — сказала Захарова.
По ее словам, в ходе поездки Лаврова предполагается обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, включая подготовку запланированного на 17 декабря заседания Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам. Кроме того, как указывала Захарова, будет затронута тема реализации договоренностей, которые были достигнуты на переговорах на высшем уровне в мае и июле этого года.
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Комментарии
Мария Захарова , Сергей Лавров , Жан-Ив Ле Дриан , МИД , Политика , Франция
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