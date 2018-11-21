Хазанов объяснил подаренную Путину корону

По словам Хазанова, он не пытался угодить российскому лидеру, а хотел сделать шутейный подарок.

«Корона — подарок, который был приготовлен мной к дню рождения президента. По моему заказу изготовили копию, но вовремя ее вручить не удалось. А сейчас представился такой случай. Не понимаю, почему это вызвало такую реакцию», — сказал артист.

Владимир Путин 1 декабря 2015 года поздравил Геннадия Хазанова с юбилеем и подарил ему раритетный экземпляр кулинарной книги. В ответ сатирик вручил президенту копию российской императорской короны.

«Если бы вы что-то поскромнее принесли, я бы себе оставил, а так придется теперь сдать в Кремль», — заметил Путин.

Большая часть подарков, полученных Путиным, отправляется в президентскую библиотеку. Согласно установленному порядку, все презенты, сделанные первому лицу, являются собственностью государства. По закону, президент может взять себе только тот подарок, стоимость которого не превышает пяти МРОТ, то есть примерно 30 тысяч рублей.