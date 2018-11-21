Путин на встрече с Хаджимбой отметил необходимость ускорить развитие экономики Абхазии

"И тогда говорили [на предыдущей встрече с президентом Абхазии, которая состоялась в Кремле], что нужны дополнительные усилия для того, чтобы подтолкнуть развитие экономики", — указал российский лидер. "Предприятия, правда, работают наши там, но я думаю, что этого недостаточно", — отметил он.

Президент РФ подчеркнул стратегический характер отношений между странами.

"Сейчас не буду вдаваться в характер наших отношений, который носит, безусловно, особый, стратегический, союзнический характер. Мы с вами договорились, что увидимся в максимально нейтральной обстановке, поговорим по текущим, рабочим вопросам, их наверняка много. Товарооборот у нас растет, но в общем небольшими темпами: 5% в прошлом году, 2% — за 9-10 месяцев текущего года" — отметил российский лидер.

При этом президент РФ подчеркнул, что рад видеть своего визави, чтобы в неформальной обстановке поговорить по всем вопросам, которые являются наиболее актуальными для развития российско-абхазских отношений.

Со своей стороны Хаджимба указал, что несмотря на традиционный характер встреч с Путиным, все равно остаются вопросы, которые стоит обсудить. "За это время работа по линии инвестиционной программы проводится интенсивно, есть успехи", — сообщил он. Президент Абхазии также отметил важность инвестиционного сотрудничества, рассказав, в частности, о ряде объектов, которые находятся в завершающей фазе строительства.

Также, по его словам, в аграрном секторе уже есть завершенные совместные проекты. Хаджимба проинформировал российского лидера о ходе работ по линии оборонного информационно-координационного центра. "За этот год проведено более 94 мероприятий, которые как раз-таки свидетельствуют об интенсивности взаимоотношений между нашими военными ведомствами. Это важно для Абхазии и нужно для того, чтобы еще раз продемонстрировать наши отношения", — заключил абхазский лидер.