РФ предостерегла Киев от авантюр

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МИД России предостерёг Украину от авантюр в Азовском море 

RT на русском 1 час назад
Россия предостерегает Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть статус Азовского моря, заявили в пресс-службе российского МИД.
Как отмечается, российская сторона сильно обеспокоена «продолжающимися попытками Украины обострить ситуацию» в регионе.
«Очередное нагнетание напряжённости между Россией и Украиной препятствует восстановлению двусторонних отношений, противоречит интересам региональной и международной безопасности», — говорится в сообщении.
Дипломаты выразили сожаление, что «конфронтационный курс» киевских властей на дестабилизацию двусторонних связей находит поддержку у ряда государств, включая страны-члены ЕС.
«Россия решительно отвергает любые обвинения в свой адрес относительно агрессивных и незаконных действий в Азовском море и Керченском проливе», — подчеркнули в МИД.
Указывается, что Россия не наращивает военное присутствие в регионе вопреки заявлениям Киева и Брюсселя.
При этом в ведомстве отметили действия Украины, которая объявила о создании базы в Бердянске.
«Российская Федерация открыта к конструктивному диалогу по ситуации в Азовском море и хотела бы предостеречь Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря как внутренних вод двух стран», — отмечается в заявлении.
В этой связи дипломаты призвали Украину «воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает».
Ранее в ЕС заявили о готовности принять «целевые меры» в связи с ситуацией в регионе, а Лондон призвал Москву прекратить «задержания» судов в Азовском море.
При этом 15 ноября стало известно о задержании на Украине 15 судов за заходы в порты Крыма.
RT на русском: последние новости
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МИД , ЕС , Политика , Видео
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