Симоньян назвала новые французские законы о СМИ «борьбой с инакомыслием»

"Так называемый закон о борьбе с фейковыми новостями, как и вся так называемая борьба с фейковыми новостями и "фейк ньюс", которая разразилась в последние годы в Европе и в Америке, она на самом деле как не имела, так и не имеет никакого отношения к фейковым новостям как к таковым. И с каждым новым законом, а тем более с этим совершенно диким французским законом, который принят сейчас, это становится все более очевидно", — сказала Симоньян в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, все, что остается RT в этой ситуации — это продолжать "открывать глаза миру" на то, что Европа "предала свои же собственные принципы, свои же собственные ценности свободы и демократии и занимается ничем иным, как банальнейшей, просто банальнейшей, старомодной и такой скучной борьбой с инакомыслием".

Законы против неугодных СМИ

Накануне Национальное собрание Франции приняло в окончательном чтении законопроекты, направленные на борьбу с манипулированием информацией и ложными новостями.

Согласно нововведению, в период избирательной кампании, которая длится три месяца, кандидат или политическая партия может обратиться в суд с требованием прекратить распространение "ложной информации". Суд должен вынести решение в течение 48 часов.