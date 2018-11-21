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Симоньян назвала новые французские законы о СМИ «борьбой с инакомыслием» 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала принятые парламентом Франции законы по борьбе с ложными новостями банальной, старомодной и скучной борьбой с инакомыслем.
"Так называемый закон о борьбе с фейковыми новостями, как и вся так называемая борьба с фейковыми новостями и "фейк ньюс", которая разразилась в последние годы в Европе и в Америке, она на самом деле как не имела, так и не имеет никакого отношения к фейковым новостям как к таковым. И с каждым новым законом, а тем более с этим совершенно диким французским законом, который принят сейчас, это становится все более очевидно", — сказала Симоньян в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, все, что остается RT в этой ситуации — это продолжать "открывать глаза миру" на то, что Европа "предала свои же собственные принципы, свои же собственные ценности свободы и демократии и занимается ничем иным, как банальнейшей, просто банальнейшей, старомодной и такой скучной борьбой с инакомыслием".

Законы против неугодных СМИ

Накануне Национальное собрание Франции приняло в окончательном чтении законопроекты, направленные на борьбу с манипулированием информацией и ложными новостями.
Согласно нововведению, в период избирательной кампании, которая длится три месяца, кандидат или политическая партия может обратиться в суд с требованием прекратить распространение "ложной информации". Суд должен вынести решение в течение 48 часов.
Также в законопроектах предусматривается расширение полномочий Высшего аудиовизуального совета Франции в отношении телеканалов, которые находятся под влиянием иностранных государств. Предполагается, что в течение трех месяцев до президентских, парламентских выборов во Франции, а также выборов в Европарламент совет сможет приостановить вещание управляемых иностранными государствами телеканалов, если они распространяют ложную информацию, и она может исказить ход голосования.
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Маргарита Симоньян , Европарламент , РИА Новости , Russia Today , Политика , Франция
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