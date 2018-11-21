Захарова назвала себя и Медведева агентами Кремля

На картинке изображены Захарова и глава кабмина, под фотографиями которых красуется надпись: «Маша и Медвед. Агенты Кремля». Чуть выше шутливая пометка, что это — вывод британских учёных.

Таким образом представитель МИД, известная критикой различных независимых расследований об инциденте в Солсбере, в очередной раз высмеяла их и официальную позицию Великобритании по «делу Скрипалей».

«Отпуск стремительно подходит к концу, о чем вы мне не устаёте напоминать», — написала в публикации Захарова.

Ранее, как сообщал News.ru, она обнародовала мем с подписью «МИДсестра». На фотографии представитель внешнеполитического ведомства была одета в белую блузку, напоминавшую медицинскую форму.