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Захарова назвала себя и Медведева агентами Кремля 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала мем «Маша и Медвед» с участием премьер-министра Дмитрия Медведева. Запись в социальной сети повеселила интернет-пользователей и вызвала волну новых шуток.
На картинке изображены Захарова и глава кабмина, под фотографиями которых красуется надпись: «Маша и Медвед. Агенты Кремля». Чуть выше шутливая пометка, что это — вывод британских учёных.
Таким образом представитель МИД, известная критикой различных независимых расследований об инциденте в Солсбере, в очередной раз высмеяла их и официальную позицию Великобритании по «делу Скрипалей».
«Отпуск стремительно подходит к концу, о чем вы мне не устаёте напоминать», — написала в публикации Захарова.
Ранее, как сообщал News.ru, она обнародовала мем с подписью «МИДсестра». На фотографии представитель внешнеполитического ведомства была одета в белую блузку, напоминавшую медицинскую форму.
Бывший офицер Главного управления Минобороны, больше известного как ГРУ, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены химическим веществом 4 марта. Великобритания считает, что к инциденту причастна Россия. В совершении преступления подозревают двоих мужчин — Александра Петрова и Руслана Боширова. В интервью RT те представились обыкновенными туристами. Однако исследовательская группа Bellingcat и несколько других сообществ активистов, которые ведут собственные расследования, заявили, что Петров и Боширов — это агенты спецслужб Александр Мишкин и Анатолий Чепига.
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Комментарии1
Дмитрий Медведев , Сергей Скрипаль , Анатолий Чепига , Мария Захарова , Александр Петров , Руслан Боширов , Александр Мишкин , Министерство обороны , МИД , ГРУ , Политика , Общество
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