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Захарова посмеялась над главными новостями, настигшими ее в отпуске 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД Мария Захарова посмеялась над новостями, которые публиковались в СМИ за время ее отпуска. Она разместила в своем блоге юмористический коллаж от подписчиков.
«Отпуск стремительно подходит к концу, о чем вы мне не устаете напоминать», — написала Захарова, опубликовав коллаж, на котором изображена она и премьер-министр России Дмитрий Медведев. В нижней части коллажа сделана надпись «Британские ученые доказали, Маша и медведь — агенты Кремля».
Коллаж украшает нарисованный лист конопли и мензурка с темной жидкостью, в которую воткнут флаг Великобритании.
Ранее Захарова отмечала, что если Маша из российского мультфильма символизирует современную Россию, то нужно подумать и над тем, что воплощает кот Том из американского мультфильма «Том и Джерри».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как лондонская газета The Times разглядела «путинский характер» у рисованной Маши.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Комментарии3
Дмитрий Медведев , Мария Захарова , МИД , Деловая газета "Взгляд" , Газета The Times , Политика
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