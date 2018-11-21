Захарова посмеялась над главными новостями, настигшими ее в отпуске

Официальный представитель МИД Мария Захарова посмеялась над новостями, которые публиковались в СМИ за время ее отпуска. Она разместила в своем блоге юмористический коллаж от подписчиков.

«Отпуск стремительно подходит к концу, о чем вы мне не устаете напоминать», — написала Захарова, опубликовав коллаж, на котором изображена она и премьер-министр России Дмитрий Медведев. В нижней части коллажа сделана надпись «Британские ученые доказали, Маша и медведь — агенты Кремля».

Коллаж украшает нарисованный лист конопли и мензурка с темной жидкостью, в которую воткнут флаг Великобритании.

Ранее Захарова отмечала, что если Маша из российского мультфильма символизирует современную Россию, то нужно подумать и над тем, что воплощает кот Том из американского мультфильма «Том и Джерри».