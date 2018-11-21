ЕС в панике: что делать с Азовским морем?

Паническая атака у Евросоюза: что делать с ситуацией в Азовском море?

Однако это все же очень существенное изменение тональности в направлении вымученного миролюбия в сравнении с риторикой евродепутатов, которые в своей месячной давности резолюции, посвященной той же теме, потребовали наложить на Россию санкции в случае обострения обстановки в азовской акватории.

В чем же здесь дело? Выступает ли Могерини в той же роли, что и Европарламент , взявший на себя бремя отеческой заботы об Украине , у которой в Азовском море дела действительно обстоят более чем печально? Похоже, что нет. Сама она в последовавшем комментарии посетовала, что «чрезмерные инспекции», осуществляемые российскими пограничниками, «наносят ущерб не только экономике Украины, но и судам, которые ходят под флагами европейских стран».

Вот, оказывается, каков предмет беспокойства высокопоставленного европейского чиновника. Серьезные затруднения, с которыми сталкиваются судовладельцы в конфликтной зоне, и гигантские денежные потери из-за этих затруднений коснулись уже не только украинского морского транспорта, но и европейского. А здесь счет уже совсем другой: Украина-то — бог с ней, но из-за ее поведения страдают цивилизованный бизнес с пропиской в Европе.

Это очень смешная история. Казалось бы, претензии надо предъявлять Киеву, который своими пиратскими акциями фактически выпросил у Москвы достаточно жесткий и, как говорится, асимметричный ответ, однако нет — европейцы опять винят Россию. Ничего нового в этом нет, но все же о каких таких «мерах» толкует госпожа Могерини? В том-то и дело, что предъявить ей просто нечего. Россия, как флегматично подчеркивают ее представители, не нарушила ни единого пункта двустороннего российско-украинского договора об использовании акватории Азовского моря. А под действие международного морского права Азовское море, из-за того, что оно является внутренними водами двух государств, не подпадает. Попытка вмешаться в конфликт двух стран будет выглядеть как грубое нарушение суверенитета России и ее же юрисдикции.

Санкции, если они будут наложены, до чего дело точно не дойдет, можно будет легко оспорить в соответствующей судебной инстанции.

Европейцы все же не дураки и отчетливо понимают, что причиной всех неприятностей является Украина, но признать это открыто им достаточно сложно, ибо в рамках сложившегося подхода роль агрессора приписана России, а украинской стороне дарован статус жертвы, которая вынуждена обороняться. Однако история с арестом команды судна «Норд» и с последующим насильственным изъятием судна и выставлением его на продажу смотрится в высшей степени красноречиво. Квалифицировать действия Киева иначе как произвол и грабеж не сможет даже самый ангажированный эксперт или политик.

Надо сказать, что Россия в этой ситуации ведет себя предельно элегантно. Проверки проходящих судов по двустороннему соглашению являются допустимой, хотя и не обязательной мерой. И они будут проводиться до тех пор, пока Украина не научится вести себя цивилизованно, чему она, похоже, не научится никогда.

Европейцам, несущим колоссальные убытки, приходится в бессилии смотреть, как вежливые люди в пограничной форме, спокойно досматривающие суда по процедуре, не нарушающей никаких правил, лишают их прибыли в миллионы долларов. И проблемы в Азовском море лишь нарастают подобно снежному кому. Украинское судоходство оказалось почти полностью обездвижено. Истерические заявления из Киева о том, что в акватории вот-вот разразится настоящая война и надо укреплять боеспособный флот, чтобы дать достойный отпор российскому агрессору на воде, звучат предельно комично в силу своей полной неадекватности. А лелеемые вслух мечты о флоте НАТО , который надо как-то завести в море через Керченский пролив, где стоят корабли Военно-морского флота России, говорят о том, что ребята докатились до состояния тотальной и опустошающей невменяемости.

Россия отказывается от навязываемого бремени ответственности за то тяжелое психическое заболевание, которое понуждает украинских силовиков арестовывать российские суда и моряков. Вина за эти безумные действия целиком и полностью лежит на Украине и обеспечивающей ей всестороннюю поддержку Европе. Соответственно, ЕС должен в полной мере ощутить, какие неприятности бывают, когда твой подопечный ведет себя как дикарь и грабитель. Похоже, до них начинает доходить.

Самый верный способ воззвать к здравому смыслу — это достучаться до него через карман.