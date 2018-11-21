Путин наполовину обновил состав Совета по культуре 

Президент России Владимир Путин серьезно обновил состав Совета по культуре и искусству и объявил имена руководителей четырех межведомственных комиссий при совете, передает РИА "Новости".
Всего в совет вошли 55 человек, из них 27 остались из прошлого состава. В новом составе президиума совета — 15 человек, восемь из них входили в предыдущий состав.
Новичками совета оказались кинорежиссеры Федор Бондарчук и Андрей Михалков (Кончаловский), общественный деятель Наталья Солженицына, писатель Евгений Водолазкин, гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук театра Олега Табакова Владимир Машков и худрук "Геликон-Оперы" Дмитрий Бертман. Кроме них, в совет вошли директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, композиторы Игорь Крутой, Алексей Рыбников, Игорь Матвиенко и др.
Зампредседателя совета снова стал кинорежиссер, директор "Мосфильма" Карен Шахназаров, секретарем совета — советник президента Владимир Толстой.
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