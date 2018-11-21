Путин наполовину обновил состав Совета по культуре

Президент России Владимир Путин серьезно обновил состав Совета по культуре и искусству и объявил имена руководителей четырех межведомственных комиссий при совете, передает РИА "Новости"

Всего в совет вошли 55 человек, из них 27 остались из прошлого состава. В новом составе президиума совета — 15 человек, восемь из них входили в предыдущий состав.