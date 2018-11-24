Главы МИД Японии и России обсудили в Риме вопрос ускорения переговоров по мирному договору

Министр иностранных дел Японии Таро Коно в ходе состоявшейся в пятницу встречи в Риме с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил вопрос ускорения переговоров по мирному договору на основе договоренности между лидерами двух стран, достигнутой ранее в Сингапуре . Об этом сообщило в субботу японское внешнеполитическое ведомство.

"С министром Лавровым мы обсудили итоги встречи на высшем уровне в Сингапуре, в первую очередь проблему заключения мирного договора. Мы подтвердили, что будем углублять дискуссию на уровне глав МИД, опираясь на договоренность между нашими лидерами об ускорении переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 года", — сказал Коно в беседе с журналистами в итальянской столице, расшифровка которой приводится на сайте ведомства.

На встрече в Сингапуре 14 ноября президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

Однако в ответ на заключение в 1960 году японо-американского договора безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.