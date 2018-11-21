Песков прокомментировал новые санкции США против России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что аргументацию санкций США против российской компании «Промсырьеимпорт» следует выяснять у Вашингтона.

«Нужно аргументацию по этим санкциям спрашивать у Соединенных Штатов Америки», — сказал Песков, передает ТАСС.

Во вторник Соединенные Штаты ввели санкции против ФГУП «Промсырьеимпорт» и ООО Global Vision Group, которые подозреваются Вашингтоном в поставках нефти в Сирию.