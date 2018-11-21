Песков прокомментировал новые санкции США против России 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что аргументацию санкций США против российской компании «Промсырьеимпорт» следует выяснять у Вашингтона.
«Нужно аргументацию по этим санкциям спрашивать у Соединенных Штатов Америки», — сказал Песков, передает ТАСС.
Во вторник Соединенные Штаты ввели санкции против ФГУП «Промсырьеимпорт» и ООО Global Vision Group, которые подозреваются Вашингтоном в поставках нефти в Сирию.
Комментируя действия США, в МИД заявили, что очередные санкции США против России превращаются в рутину, Вашингтон демонстрирует неспособность заставить Москву изменить самостоятельную линию на мировой арене.