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Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Ципраса 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Подготовка к встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса 7 декабря в РФ ведется, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Готовится", — сказал Песков.
В середине октября премьер Греции рассказал, что в кулуарах форума "Азия — Европа" в Брюсселе обсудил со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым предстоящую поездку в Россию. Как сообщал РИА Новости источник в правительственных кругах Греции, ожидается, что Ципрас посетит Россию 7 декабря, первоначально визит планировался на 12 декабря. По словам источника, премьер Греции во время визита рассчитывает встретиться с Путиным.
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Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Алексис Ципрас , РИА Новости , Политика , Греция
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