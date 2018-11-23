Минкомсвязь решила ограничить доступ к персональным данным

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предлагает запретить юридическим и физическим лицам создавать общедоступные базы с персональными данными, собранными из государственных информационных систем (ГИС). Соответствующий законопроект разработан ведомством.

Обработка персональных данных, согласно проекту Минкомсвязь , будет строго учитываться и сертифицироваться, а в самих ГИС не должно содержаться избыточной информации. Операторы данных, самостоятельно получившие и передавшие их другим лицам на обработку, будут должны контролировать и отвечать за эту информацию, пишут «Ведомости»

Нарушение новых требований частными лицами будет наказываться штрафами до 2000 рублей, должностными лицами — до 6000 рублей, индивидуальным предпринимателям — до 10 тысяч рублей, а юридическими лицами — до 30 тысяч рублей.