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Минкомсвязь решила ограничить доступ к персональным данным 

News.ru + ещё 7 2 часа назад
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предлагает запретить юридическим и физическим лицам создавать общедоступные базы с персональными данными, собранными из государственных информационных систем (ГИС). Соответствующий законопроект разработан ведомством.
Обработка персональных данных, согласно проекту Минкомсвязь, будет строго учитываться и сертифицироваться, а в самих ГИС не должно содержаться избыточной информации. Операторы данных, самостоятельно получившие и передавшие их другим лицам на обработку, будут должны контролировать и отвечать за эту информацию, пишут «Ведомости».
Нарушение новых требований частными лицами будет наказываться штрафами до 2000 рублей, должностными лицами — до 6000 рублей, индивидуальным предпринимателям — до 10 тысяч рублей, а юридическими лицами — до 30 тысяч рублей.
Как писал News.ru, в октябре Минэкономразвития поддержало законопроект о внесудебной блокировке сайтов, оправдывающих экстремизм и терроризм. Такие меры могут быть применены в том числе к ресурсам, которые закон не нарушают. Поправки в федеральный закон были разработаны Минкомсвязью.
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Минкомсвязи РФ , Минэкономразвития , Ведомости , Политика , Видео
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