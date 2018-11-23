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Совфед утвердил кандидатуру Орловой на пост аудитора Счетной палаты 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил кандидатуру экс-губернатора Владимирской области Светланы Орловой на пост аудитора Счетной палаты РФ.
Ранее глава бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в верхнюю палату представление для утверждения Орловой аудитором СП. Комитет поддержал ее назначение, отметив большой опыт работы Орловой в органах исполнительной и законодательной власти.
Половину состава Счетной палаты назначает Госдума, половину — Совет Федерации. Кандидатуры вносит президент.
На прошедших в сентябре выборах губернатора Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин обошел действовавшего губернатора-единоросса Орлову. В должность Сипягин вступил 8 октября.
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Сергей Рябухин , Владимир Сипягин , Светлана Орлова , Владимир Путин , Госдума , Счетная палата , Совет Федерации , ЛДПР , Политика , Общество , Экономика , Владимирская Область
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