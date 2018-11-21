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Воробьев обратился за поддержкой к главе Минтранса
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Воробьев обратился за поддержкой к главе Минтранса России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подмосковье рассчитывает на федеральную поддержку крупных и эффективных транспортных проектов, которые дадут максимальный эффект для развития территории региона и страны в целом, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 21 ноября.
Воробьев встретился с министром транспорта Евгением Дитрихом на деловом завтраке в Гостином дворе.
«Мы провели внимательную работу, чтобы понять какие проекты дадут наибольший эффект. Понимая, что много денег вы не дадите, мы сосредоточились на том, что является ключевым», — сказал Воробьев, обращаясь к главе Минтранса.
Он отметил, что Московский мегаполис каждый год увеличивается на 200 тысяч человек, появляется большое количество автомобилей и развиваются транспортные хабы. Благодаря президентской программе развития Московского транспортного узла в регионе было просторечно большое количество объектов дорожной инфраструктуры, добавил губернатор.
Ранее Евгений Дитрих отметил эффективность работы подмосковного правительства в сфере развития транспорта и безопасности дорожного движения.
Накануне Андрей Воробьев сообщил, что на обновление дорог в следующем году выделят 18 миллиардов рублей. Он также удовлетворен работой по модернизации дорожной инфраструктурой, которая ведётся в регионе. По его словам, а последние несколько лет удалось значительно улучшить качество региональных дорог.
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