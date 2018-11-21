Воробьев обратился за поддержкой к главе Минтранса России

Подмосковье рассчитывает на федеральную поддержку крупных и эффективных транспортных проектов, которые дадут максимальный эффект для развития территории региона и страны в целом, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев . Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 21 ноября.

Воробьев встретился с министром транспорта Евгением Дитрихом на деловом завтраке в Гостином дворе.

«Мы провели внимательную работу, чтобы понять какие проекты дадут наибольший эффект. Понимая, что много денег вы не дадите, мы сосредоточились на том, что является ключевым», — сказал Воробьев, обращаясь к главе Минтранса.

Он отметил, что Московский мегаполис каждый год увеличивается на 200 тысяч человек, появляется большое количество автомобилей и развиваются транспортные хабы. Благодаря президентской программе развития Московского транспортного узла в регионе было просторечно большое количество объектов дорожной инфраструктуры, добавил губернатор.

Ранее Евгений Дитрих отметил эффективность работы подмосковного правительства в сфере развития транспорта и безопасности дорожного движения.

Накануне Андрей Воробьев сообщил, что на обновление дорог в следующем году выделят 18 миллиардов рублей. Он также удовлетворен работой по модернизации дорожной инфраструктурой, которая ведётся в регионе. По его словам, а последние несколько лет удалось значительно улучшить качество региональных дорог.