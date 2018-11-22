Отношения России и Италии развиваются по нарастающей, заявил Лавров

Сергей Лавров. Российско-итальянские отношения развиваются по нарастающей, тесные связи налажены во многих областях: более 500 итальянских компаний продолжают работу в России вопреки санкциям, заявил глава МИД РФ

Министр иностранных дел России 22-23 ноября находится в Италии с рабочим визитом.

"Наши отношения с Италией традиционно носят конструктивный и многогранный характер. Сегодня они развиваются по нарастающей. Дополнительный импульс общей работе придали состоявшиеся в октябре в Москве переговоры на высшем уровне", — сказал Лавров в интервью итальянскому информагентству Agi.

Он отметил, что между двумя государствами налажены тесные связи в торгово-экономической, энергетической, научной, культурно-гуманитарной областях.

"Несмотря на раскрученную Брюсселем санкционную спираль, порядка 500 итальянских фирм и банковских организаций продолжают работать в России. Со своей стороны оказываем им всемерную поддержку", — сказал Лавров, напомнив, что 24 октября в Москве состоялась весьма содержательная встреча президента РФ Владимира Путина и премьера Италии Джузеппе Конте с руководителями крупнейших итальянских компаний, по итогам которой был подписан солидный пакет межкорпоративных документов.

По словам министра, сейчас на повестке дня — практическая реализация намеченных планов.

"Мы ценим то, что в текущих непростых условиях в Европе итальянские партнеры не прекращают взаимодействие с Россией. Такая принципиальная линия объективно способствует поддержанию доверия и оздоровлению ситуации на нашем общем континенте", — подчеркнул Лавров.

Конте посетил РФ с первым официальным визитом 23-24 октября. В ходе поездки он провел переговоры с Путиным.