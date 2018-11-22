Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отношения России и Италии развиваются по нарастающей, заявил Лавров 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российско-итальянские отношения развиваются по нарастающей, тесные связи налажены во многих областях: более 500 итальянских компаний продолжают работу в России вопреки санкциям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России 22-23 ноября находится в Италии с рабочим визитом.
"Наши отношения с Италией традиционно носят конструктивный и многогранный характер. Сегодня они развиваются по нарастающей. Дополнительный импульс общей работе придали состоявшиеся в октябре в Москве переговоры на высшем уровне", — сказал Лавров в интервью итальянскому информагентству Agi.
Он отметил, что между двумя государствами налажены тесные связи в торгово-экономической, энергетической, научной, культурно-гуманитарной областях.
"Несмотря на раскрученную Брюсселем санкционную спираль, порядка 500 итальянских фирм и банковских организаций продолжают работать в России. Со своей стороны оказываем им всемерную поддержку", — сказал Лавров, напомнив, что 24 октября в Москве состоялась весьма содержательная встреча президента РФ Владимира Путина и премьера Италии Джузеппе Конте с руководителями крупнейших итальянских компаний, по итогам которой был подписан солидный пакет межкорпоративных документов.
По словам министра, сейчас на повестке дня — практическая реализация намеченных планов.
"Мы ценим то, что в текущих непростых условиях в Европе итальянские партнеры не прекращают взаимодействие с Россией. Такая принципиальная линия объективно способствует поддержанию доверия и оздоровлению ситуации на нашем общем континенте", — подчеркнул Лавров.
Конте посетил РФ с первым официальным визитом 23-24 октября. В ходе поездки он провел переговоры с Путиным.
Поездке Конте предшествовали визиты в Москву главы МВД Италии Маттео Сальвини 17 октября и министра иностранных дел республики Энцо Моаверо-Миланези 8 октября.
Последние новости
МИД обвинил НАТО в обмане мирового масштаба Умер начальник ГРУ Игорь Коробов Финны потребовали вернуть Карелию
Комментарии
Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , МВД , Политика , Италия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто насиловал дознавателя? Полицейских могут выпустить242
Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей130
Проект Крымского моста изменят из-за неожиданной находки20
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов296
Сын Алибасова отреагировал на свадьбу отца6
Видео
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
00:18
Труба рухнула на людей у метро в Москве
Происшествия Другое
01:43
РФ предостерегла Киев от авантюр
Политика
00:14
Женщину ударили ножом у подъезда в Москве
Происшествия
01:04
Сын Алибасова отреагировал на свадьбу отца
Шоу-бизнес
01:00
Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей
Новости Москвы
00:14
Собаке помогли выбраться из-под бетонной плиты
Общество
00:35
Пизанская башня выпрямляется
В мире Статьи
02:58
Врачи не могут помочь Басилашвили
Шоу-бизнес
00:32
США испытали новое ядерное оружие
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение