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В Госдуме оценили результаты выборов главы Интерпола 

RT на русском + ещё 73 7 часов назад
Фото: ldpr.ru
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT поделился мнением об избрании южнокорейского кандидата Ким Чон Яна новым президентом Интерпола.
«Конечно, попытка политизировать процесс голосования вызывает недоумение у России, потому что Интерпол — орган чисто технический, он должен быть непредвзятым и возглавляться специалистом и профессионалом в своём деле. Вмешательство политиков недопустимо. Тот факт, что это произошло, негативным образом скажется на работе организации. В частности может быть продолжена практика игнорирования запросов на выдачу преступников», — сказал депутат.
По словам Морозова, позиция украинской стороны во время голосования была во многом обусловлена влиянием Соединённых Штатов.
«Безусловно, Украина пользуется покровительством Евросоюза и Америки. Там много преступников, которых через Интерпол нужно было арестовать и привлечь к ответственности. Видимо, они этого боятся и приложили максимум усилий, чтобы не допустить избрания россиянина. Хочется надеяться, что теперь будет более непредвзятое отношение, потому что Южная Корея всё-таки нейтральная страна и придерживается взвешенного подхода к международной политике», — заключил он.
Ранее представителя Южной Кореи Ким Чон Яна избрали новым президентом Интерпола.
В Белом доме заявили, что поддерживают южнокорейского кандидата.
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Комментарии
Антон Морозов , ЕС , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Интерпол , Политика , В мире , Конфликты , Украина
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