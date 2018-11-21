Воробьев рассказал о кадровых перестановках в Подмосковье 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев озвучил кадровые изменения в составе правительства и руководстве муниципальных образований, сообщает телеканал "360".
Председателем подмосковного комитета по ценам и тарифам стала Мария Пичугина. Она уже занимала руководящие должности в организациях электро— и теплоэнергетики, Минэнерго России.
"Рассчитываю, что она в полной мере проявит свои профессиональные качества и на новом очень важном участке работы", — заявил Воробьев.
Также губернатор представил новых глав территорий. К руководству Дмитровским городским округом приступил Илья Поночевный. "Мы хорошо его знаем по работе в Можайском городском округе", — отметил глава Подмосковья.
В свою очередь, к руководству Можайским городским округом приступил Дмитрий Абаренов. Городской округ Истра возглавил Андрей Вихарев.
Также к руководству Волоколамским районом приступил Михаил Сылка. Ранее он занимал должность заместителя министра экологии и природопользования Подмосковья.