Ещё
Воробьев рассказал о кадровых перестановках в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воробьев рассказал о кадровых перестановках в Подмосковье 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев озвучил кадровые изменения в составе правительства и руководстве муниципальных образований, сообщает телеканал "360".
Председателем подмосковного комитета по ценам и тарифам стала Мария Пичугина. Она уже занимала руководящие должности в организациях электро— и теплоэнергетики, Минэнерго России.
"Рассчитываю, что она в полной мере проявит свои профессиональные качества и на новом очень важном участке работы", — заявил Воробьев.
Также губернатор представил новых глав территорий. К руководству Дмитровским городским округом приступил Илья Поночевный. "Мы хорошо его знаем по работе в Можайском городском округе", — отметил глава Подмосковья.
В свою очередь, к руководству Можайским городским округом приступил Дмитрий Абаренов. Городской округ Истра возглавил Андрей Вихарев.
Также к руководству Волоколамским районом приступил Михаил Сылка. Ранее он занимал должность заместителя министра экологии и природопользования Подмосковья.
Газета.Ru: последние новости
МИД ответил на расширение санкций США В России ответили на сообщения о проседании Крымского моста Госдеп заявил об отказе России участвовать в разбирательстве о "вмешательстве в выборы"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа роль россиянина Прокопчука в Интерполе65
«Истинные финны» захотели кусочек России348
Пока вы спали: Россию покарают за «чрезмерные инспекции»54
Алибасов и Федосеева-Шукшина поженились93
Умерла женщина с ампутированной по ошибке ногой93
Видео
00:42
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина
Шоу-бизнес
03:12
Россиян предупредили о снежном шторме
Погода Общество
00:52
В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина
Общество
00:34
Ученые впервые изнутри «увидели» работу машины «Энигмы»
Наука и техника Наука
01:43
В Крыму ответили на заявление ЕС об Азовском море
Политика
10:19
Названа роль россиянина Прокопчука в Интерполе
В мире
02:11
Мать «пьяного мальчика» напугали новой расправой
Происшествия
02:48
Решена судьба поэта-каннибала
Происшествия
00:38
«С-400 — дело решенное»
Оружие Ближний Восток
04:27
Москвичей предупредили о лжесотрудниках Мосэнергосбыта
Новости Москвы Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение