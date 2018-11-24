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Лавров сравнил политику Запада с супружеской изменой 

Российская Газета + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Выступая на конференции "Средиземноморье: римский диалог", министр иностранных дел России Сергей Лавров упрекнул западных партнеров в игнорировании прямого диалога с Россией и с иронией прокомментировал практику западных стран обвинять Москву по различным поводам через публикации в СМИ.
В качестве примера Лавров озвучил недавние обвинения Финляндии и Норвегии во "вмешательстве" России в работу GPS во время учений НАТО Trident Juncture, пишет РИА Новости.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что вежливые люди предъявляют претензии лично, а не через средства массовой информации.
"Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ", — заключил Лавров, вызвав этими словами смех и аплодисменты присутствующих.
Напомним, учения НАТО Trident Juncture проходили с 25 октября по 7 ноября. Минобороны Норвегии обвинило Россию в сбое в работе GPS-навигации.
Комментируя эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас существует тенденция "обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах", но, как правило, подобные обвинения не имеют под собой оснований.
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Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Министерство обороны , МИД , НАТО , РИА Новости , Политика
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