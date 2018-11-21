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В России ответили на сообщения о проседании Крымского моста
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В России ответили на сообщения о проседании Крымского моста 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
В России ответили на заявление Украины о проседании Крымского моста. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост" на странице в фейсбуке.
В инфоцентре назвали эту информацию мифом.
"Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я (мост) буду на месте всегда;) Думал, придумать уже нечего, но #крымскиймост_мифы пополняются", — говорится в сообщении.
Отмечается, что некоторые сообщения на странице "Крымский мост" публикуются как бы от имени сооружения.
Ранее украинские власти рассказали о "проседании" опор Крымского моста. Уточняется, что украинские эксперты сделали такие выводы на основании снимков из космоса. По их словам, опоры сооружения просели на несколько сантиметров.
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