В России ответили на сообщения о проседании Крымского моста

России ответили на заявление Украины о проседании Крымского моста. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост" на странице в фейсбуке.

В инфоцентре назвали эту информацию мифом.

"Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я (мост) буду на месте всегда;) Думал, придумать уже нечего, но #крымскиймост_мифы пополняются", — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые сообщения на странице "Крымский мост" публикуются как бы от имени сооружения.

Ранее украинские власти рассказали о "проседании" опор Крымского моста. Уточняется, что украинские эксперты сделали такие выводы на основании снимков из космоса. По их словам, опоры сооружения просели на несколько сантиметров.