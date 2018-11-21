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Путин спросил с военных за гособоронзаказ
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Путин спросил с военных за гособоронзаказ 

Lenta.ru + ещё 8 50 минут назад
Президент России Владимир Путин выразил недовольство работой по диверсификации оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом в среду, 21 ноября, сообщает в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Работа идет медленно, принимаемых мер недостаточно, намеченные планы по выпуску гражданской продукции под угрозой. Время пройдет, гособоронзаказ сократится, что делать будете?» — сказал он на совещании с руководством Минобороны, членами правительства и представителями предприятий ОПК.
Глава государства подчеркнул, что к 2020 году объем гражданской продукции предприятий ОПК должен составить 17 процентов, к 2025 году — 30 процентов, а к 2030 году — 50 процентов. В то же время планы по производству диверсифицированной продукции должны соотноситься с инвестиционными программами естественных монополий, добавил Путин.
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В сентябре 2016-го президент поручил организовать сбыт гражданской продукции, созданной по военным технологиям. Этим вопросом было поручено заниматься правительственной комиссии по импортозамещению.
Путин также призывал увеличить выпуск гражданской продукции на предприятиях ОПК, но не товаров широкого потребления. По словам главы государства, российский ОПК располагает высококлассным оборудованием и «выпускать на нем сковородки недопустимо».
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