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В Роспечати назвали недостаток в отношениях РФ и Азии
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В Роспечати назвали недостаток в отношениях России и Азии 

РИА Новости + ещё 2 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Россия демонстрирует настроенность на выстраивание партнерских отношений со странами Азии, к этому же стремятся и государства региона, однако недостаточное знание друг о друге остается существенным недостатком для выстраивания такого рода взаимодействия, заявила в среду заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ Татьяна Наумова.
"Наша встреча проходит на фоне важных событий, во-первых, несколько дней назад российский президент завершил визит в Юго-Восточную Азию, в ходе которого стало понятно, что Россия имеет особую значимость и желание усиливать свое присутствие в этом регионе", — заявила Наумова в ходе азиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметила, что "целью современной российской повестки в Азии является выстраивание взаимовыгодных партнерских отношений".
При этом, по ее мнению, "принципиальным является один недостаток, который существует в наших отношениях: это недостаток знания о России, ограниченность совместных современных масс-медиа-коммуникаций и информационного обмена между сторонами".
"Это, конечно, не может не влиять на формирование взаимовыгодных отношений, к которым мы все стремимся, на мой взгляд, нам особенно важно развивать сотрудничество в этой области, повышать качество знаний друг о друге, условий ведения бизнеса в наших странах и взглядах на основные международные проблемы", — подчеркнула она.
"В таких условиях особое значение приобретают экспертные встречи, участниками которых мы сегодня являемся. Уверена, что мнения, идеи и оценки, озвученные в течение этих дней, будут способствовать выстраиванию качественных партнерских отношений между РФ и странами Азии", — отметила она.
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