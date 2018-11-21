Путин: Россия укрепляет присутствие в Арктике 

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия укрепляет своё присутствие в Арктике.
Об этом говорится в его поздравительной телеграмме, направленной участникам форума «Дни Арктики в Москве».
«Для России Арктика играет стратегическую роль. Сегодня мы укрепляем своё присутствие в регионе, реализуем научно-исследовательские инициативы, масштабные программы по его хозяйственному, экономическому освоению, претворяем в жизнь амбициозные инфраструктурные проекты», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
При этом Путин отметил, что «важно обеспечить сохранность окружающей среды, сберечь природное многообразие полярных и приполярных территорий».
Ранее сообщалось, что в США прогнозируют рост вероятности «морских инцидентов» в Арктике.