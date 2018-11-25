Кириенко сообщил о планах провести заседания президиумах Госсовета по 12 нацпроектам

Сергей Кириенко. Президиум Госсовета рассмотрит на отдельных заседаниях каждый из 12 национальных проектов, сообщил первый заместитель главы администрации президента РФ

Представитель Кремля в телепрограмме " Москва . Кремль. Путин " рассказал об итогах расширенного заседания президиума Госсовета, которое прошло 23 ноября в Крыму и было посвящено выполнению майского указа главы государства. Представители регионов и кабинета министров в течение двух дней обсуждали приоритетные для страны задачи, завершение дискуссии возглавил лично президент РФ Владимир Путин.

"Президент принял решение, что по такому принципу президиумы Госсовета теперь будут проходить по отдельным направлениям. Мы рассматривали всю задачу по реализации всей совокупности национальных проектов <…> а дальше президент планирует в таком же формате диалога и совместной работы губернаторов, министров, вице-премьеров проводить президиумы Госсовета по каждому из направлений каждого национального проекта", — сказал Кириенко. По его словам, "многие из заседаний будут проходить с выездом в регионы".

Кроме того, первый замглавы администрации отметил "особенное решение [Путина] о том, что [рабочие] группы [президиума Госсовета] должны продолжить работу, они должны работать на постоянной основе".

"Более того, к тем группам, которые были созданы по действующим нацпроектами, добавятся еще дополнительные группы по отраслям экономики. Это поручение президент дал, сейчас правительство вместе с администрацией президента быстро должны отработать повестку и наименование таких групп", — подчеркнул Кириенко.

Он объяснил, что с прошедшего в Крыму заседания намеренно не было прямой телетрансляции, чтобы "разговор был не лакированной картинкой, а чтобы было реальное содержательное обсуждение".