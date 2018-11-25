Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США "вмешались" в конфликт в Керченском проливе
США "вмешались" в конфликт в Керченском проливе

Кириенко сообщил о планах провести заседания президиумах Госсовета по 12 нацпроектам 

ТАСС + ещё 65 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Президиум Госсовета рассмотрит на отдельных заседаниях каждый из 12 национальных проектов, сообщил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Представитель Кремля в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" рассказал об итогах расширенного заседания президиума Госсовета, которое прошло 23 ноября в Крыму и было посвящено выполнению майского указа главы государства. Представители регионов и кабинета министров в течение двух дней обсуждали приоритетные для страны задачи, завершение дискуссии возглавил лично президент РФ Владимир Путин.
"Президент принял решение, что по такому принципу президиумы Госсовета теперь будут проходить по отдельным направлениям. Мы рассматривали всю задачу по реализации всей совокупности национальных проектов <…> а дальше президент планирует в таком же формате диалога и совместной работы губернаторов, министров, вице-премьеров проводить президиумы Госсовета по каждому из направлений каждого национального проекта", — сказал Кириенко. По его словам, "многие из заседаний будут проходить с выездом в регионы".
Кроме того, первый замглавы администрации отметил "особенное решение [Путина] о том, что [рабочие] группы [президиума Госсовета] должны продолжить работу, они должны работать на постоянной основе".
"Более того, к тем группам, которые были созданы по действующим нацпроектами, добавятся еще дополнительные группы по отраслям экономики. Это поручение президент дал, сейчас правительство вместе с администрацией президента быстро должны отработать повестку и наименование таких групп", — подчеркнул Кириенко.
Он объяснил, что с прошедшего в Крыму заседания намеренно не было прямой телетрансляции, чтобы "разговор был не лакированной картинкой, а чтобы было реальное содержательное обсуждение".
ТАСС: последние новости
Россия запросила созыв Совбеза ООН по ситуации в Азовском море Путин поздравил диктора Анну Шатилову с юбилеем Слуцкий назвал инцидент с украинскими кораблями в Керчи предвыборной агонией Порошенко
Комментарии1
Сергей Кириенко , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Политика , Другое , Москва , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове393
Первая кровь в Азовском море113
Дело дознавательницы попросили прекратить73
«Мальчики ржали у гроба»54
Что стоит за провокацией украинских кораблей267
Видео
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика
01:02
Умер знаменитый диктор Центрального телевидения
Общество
00:58
На концерте Насти Каменских распылили слезоточивый газ
Происшествия
00:13
Опубликовано видео задержанных ФСБ кораблей ВМС Украины
Происшествия
01:30
Порошенко раскрыл военные планы Украины
В мире Армия
03:41
Вместо Церкви у Порошенко получается ПУПЕЦ
Украина Статьи
01:25
Опубликовано видео обмена пленными в Сирии
Армия Ближний Восток
00:48
Судоходство в Керченском проливе возобновили
Общество Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение