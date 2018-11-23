Два курильских острова имеют особое значение для безопасности России

Претензии Японии на российские Южные Курилы важны не только с политической точки зрения. Президент Путин недаром подчеркивает одно из важнейших условий переговоров — чтобы в случае, если эти острова будут переданы Японии, на них ни в коем случае не появились американские военные базы. Почему для России это критически важно — и какие острова в данном случае важнее других?

Не кажется ли странным, что японский премьер Синдзо Абэ сразу после встречи в Сингапуре на саммите стран АСЕАН с Владимиром Путиным сразу заговорил о том, что не собирается размещать американские базы на Курилах? Еще и острова не отдали, мирный договор не подписали, вообще, по сути, ни о чем не договорились — а Япония уже гарантированно отодвигает США от так называемых «северных территорий». По крайней мере, на словах.

Видимо, понимает, что этот «нюанс» является одним из основных препятствий в урегулировании межгосударственного спора по Курильским островам. Как бы забывая при этом про Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией.

Иначе говоря, проблема Южных Курил имеет не только политическое, не только экономическое — но и военное измерение. О чем в свое время прямо говорило российское руководство. В же же его суть?

Курилы — это гряда из 56 островов, растянувшихся в Тихом океане на 1 200 километров от российского полуострова Камчатка до японского острова Хоккайдо. Большая их часть необитаема и представляет собой скалистые части суши в бескрайнем океане.

Те острова, на которые заявляет права Япония — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — самые крупные. Более того, их территориальное местонахождение позволяет России считать Охотское море своими внутренними водами. Этот режим регулируется Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, согласно которому 12 морских миль от берега являются исключительно территориальными водами государства, которое омывают моря и океаны. Цепочка Курильских островов из-за их близкого расположения (не превышающего 24 морских мили) замыкает линию морской границы таким образом, что в ней нет ни одной лазейки.

Буквально пять лет назад ООН официально признала шельф Охотского моря частьью российского континентального шельфа. А само Охотское море, таким об разом, признано внутренним российским водоемом. И это справедливо — оно полностью перекрывается российскими территориальными водами. Иначе говоря, в настоящий момент никто не может самовольно войти в Охотское море, не нарушив российскую государственную границу — со всеми вытекающими последствиями.

Чего же хочет Япония? Вернуть упомянутые острова, которые наравне с Южным Сахалином потеряла по итогам Второй мировой войны — эти территории отошли к Советскому Союзу.

Есть некая градация в ценности Курильских островов, на которые претендует Япония. Те, которые может вернуть Россия по декларации 1956 года — Шикотан и Хабомаи (и к этому варианту склоняется сейчас и Япония), особой важности не представляют. Даже несмотря на то, что на Шикотане расположена российская военная база и некогда самый крупный в стране рыбоконсервный завод. Эти острова расположены в стороне от основной гряды и в общей российской морской границе особого значения не имеют.

Однако в случае передачи Японии островов Большой Курильской гряды (Кунашир и Итуруп) любому желающему открывается не только доступ в богатейшее морепродуктами Охотское море. Туда свобдно смогут зайти, в том числе, авианосцы и эсминцы с надписью USNavy на борту. Ведь им больше не надо будет пересекать российскую границу — а Япония вряд ли будет против.

«Между островами Курильской гряды имеется лишь два пролива, которые не замерзают в холодное время года, — говорит газете ВЗГЛЯД адмирал флота Владимир Куроедов, который в свое время командовал Тихоокеанским флотом. — Это пролив Екатерины, расположенный между островами Итуруп и Кунашир, а также пролив Фриза между островами Итуруп и Уруп. Если бы эти острова принадлежали другой стране, трудно даже представить, как бы осуществлялось транспортное сообщение между, например, Петропавловском-Камчатским и Владивостоком зимой».

К тому же не стоит забывать о Военно-морском флоте России на Дальнем Востоке. При передаче Кунашира и Итурупа Японии корабли из Владивостока не смогут выйти в Тихий океан без согласования с третьими странами. И если сейчас Охотское море в основном контролируется кораблями береговой охраны пограничников, то при открытых «воротах» там придется держать крупные силы ВМФ для сдерживания потенциального противника.

Интерес американцев в образовании «дыры» в Курильских островах в большей части именно военный. Согласно существующему договору о безопасности, у США есть возможность создавать и использовать военные базы на территории Японии, а также размещать на них любое количество своих вооруженных сил. И вряд ли они упустят возможность приблизиться к границам России на дальневосточном направлении.

Еще с 2006 года в северной префектуре Аомари действует американский радар диапазона «Х», который следит не только за китайским берегом, но и за базой ВМФ РФ во Владивостоке. Сейчас на Японских островах расположен 91 военный объект США — и пару-тройку новых на Курилах они наверняка расположат с большой готовностью.

Можно не сомневаться, что Пентагон не намерен сокращать свое присутствие в Японии и размещение американских баз на Курилах в случае их передачи стало бы подходящим решением для Токио и Вашингтона. Территория островов Итуруп и Кунашир может быть использована для передислокации части военных баз США на Окинаве, против размещения которых все более активно выступает местное население — и это уже имеет прямое отношение к крайне чувствительным для России военным аспектам.

Несмотря на то, что основная база российских подводных атомоходов находится на Камчатке (Вилючинск, «Осиное гнездо» на картах НАТО ), АПЛ порой скрытно заходят в акваторию Охотского моря и в акваторию порта Владивостока. Есть практика, когда российские субмарины сопровождают в Тихом океане как гражданские суда, так и военные корабли. В случае приближения авианосцев к берегам Китая или Северной Кореи атомные подлодки «пасут» их именно из района Сахалина и Курил, причем делают это совершенно незаметно. А если американцы получат доступ к Кунаширу, то смогут поставить там специальное оборудование, существенно облегчающее обнаружение российских подлодок.

Таким образом, можно сделать вывод, что недаром российское руководство вот уже шестьдесят лет ведет разговор о возможной передаче Японии только двух (а не четырех!) островов. Два острова имеют чисто политическое и символическое значение. Но передача Итурупа и Кунашира подорвет ключевые военные возможности России на Дальнем Востоке.