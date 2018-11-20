Ещё
США заявили об отказе России разбираться в выборах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп заявил об отказе России участвовать в разбирательстве о «вмешательстве в выборы» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Госдепартамент США сообщил американскому суду, что Россия отказалась участвовать в рассмотрении иска Демократической партии США о "вмешательстве в выборы". Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что Министерство иностранных дел России приложило к делу о "вмешательстве" ноту, в которой заявляется, что осуществление судами США юрисдикции в отношении России по этому делу является нарушением международного права.
"Министерство имеет честь подтвердить, что Российская Федерация не давала и не имеет в виду давать согласие на разбирательство данного дела в судах США", — говорится в документе.
Ранее СМИ сообщили, что в Белом доме "готовятся к худшему" завершению "российского дела".
Газета.Ru: последние новости
Кадыров пригласил принца Абу-Даби в Чечню Глава Карелии прокомментировал скандальную переписку о детсаде Путина пригласили в Ирак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Шереметьево самолет раздавил человека114
Украинская церковь сделала резкое заявление461
«Жопа все выдержит, на то она и задница»73
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина65
Россия купит у Украины двигатель за миллиарды750
Видео
00:42
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина
Шоу-бизнес
00:52
В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина
Общество
01:43
В Крыму ответили на заявление ЕС об Азовском море
Политика
00:39
Украинская церковь сделала резкое заявление
В мире
01:26
Суд отправил Цымбалюк-Романовскую мыть дворы
Шоу-бизнес
01:12
В Финляндии захотели вернуть Карелию
В мире Политика
00:26
Скандал в «Голосе»: Лоза поднял руку на Басту
Шоу-бизнес Статьи
00:27
Пойман член банды Басаева спустя 23 года после теракта
Криминал Африка
00:44
Падение Мэй и Меркель может произойти одновременно
В мире Статьи
03:44
Путин пообещал армии масштабные изменения
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение