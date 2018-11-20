США заявили об отказе России разбираться в выборах

Госдепартамент США сообщил американскому суду, что Россия отказалась участвовать в рассмотрении иска Демократической партии США о "вмешательстве в выборы". Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что Министерство иностранных дел России приложило к делу о "вмешательстве" ноту, в которой заявляется, что осуществление судами США юрисдикции в отношении России по этому делу является нарушением международного права.
"Министерство имеет честь подтвердить, что Российская Федерация не давала и не имеет в виду давать согласие на разбирательство данного дела в судах США", — говорится в документе.
Ранее СМИ сообщили, что в Белом доме "готовятся к худшему" завершению "российского дела".