Лахова сделала заявление после слов о голоде во время войны

«Не буду я вам комментировать глупость, которую написали в Telegram. Пусть вначале научатся говорить. Глупость всякую переделают, а потом я должна комментировать», — сказала она изданию «360».

Ранее в СМИ растиражировали заявление сенатора о том,

люди, называющие 3,5 тысячи рублей «мизерной суммой», должны помнить о тяжелых временах войны.

«Но вот что интересно: я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?», — приводятся слова Лаховой.

После этих слов на Лахову обрушился шквал критики. Так, Председатели двух петербургских объединений ветеранов заявили, что нельзя сравнивать современную жизнь в России с годами Великой Отечественной войны, и назвали стоимость продуктовой корзины в 3500 рублей «безумием».