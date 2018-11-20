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Лахова сделала заявление после слов о голоде во время войны
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Лахова сделала заявление после слов о голоде во время войны 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Сенатор от Брянской области Екатерина Лахова назвала «глупостью из Telegram» публикации о своих словах о прожиточном минимуме и стоимости потребительской корзины.
«Не буду я вам комментировать глупость, которую написали в Telegram. Пусть вначале научатся говорить. Глупость всякую переделают, а потом я должна комментировать», — сказала она изданию «360».
Ранее в СМИ растиражировали заявление сенатора о том,
люди, называющие 3,5 тысячи рублей «мизерной суммой», должны помнить о тяжелых временах войны.
«Но вот что интересно: я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?», — приводятся слова Лаховой.
После этих слов на Лахову обрушился шквал критики. Так, Председатели двух петербургских объединений ветеранов заявили, что нельзя сравнивать современную жизнь в России с годами Великой Отечественной войны, и назвали стоимость продуктовой корзины в 3500 рублей «безумием».
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