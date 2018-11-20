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В Крыму ответили на заявление ЕС об Азовском море
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В Крыму ответили на заявление Могерини об Азовском море 

ТАСС 1 час назад
Евросоюз стремится обострить отношения между Украиной и Россией, заявляя о планах принять "целевые меры" в связи с ситуацией в Азовском море. Об этом ТАСС сообщил во вторник зампредседателя Совета министров республики — постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
Ранее, 19 ноября, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз ожидает от России шагов по прекращению ситуации в Азовском море, в противном случае пообещав принять "целевые меры".
"Приближаются выборы на Украине, и позиции националистов, [президента Украины Петра] Порошенко, которого до сегодняшнего дня поддерживали западные государства, ухудшаются, и вся линия на конфронтацию с Россией начинает "сдуваться". Поэтому нужно вбрасывать дрова в костер конфронтации межу Украиной и Россией. Главная цель наших западных оппонентов поддерживать высокий уровень конфронтации и использовать власти Украины в качестве антироссийского инструмента", — считает Мурадов.
"Примем меры против России"
Он отметил, что Евросоюз никак территориально не связан с Азовским морем, а его заявления нелегитимны.
"В данном случае Евросоюз вторгается абсолютно не в свою компетенцию, — сказал Мурадов. — Это примерно, как если бы наши органы Евразийского экономического союза вдруг занялись ситуацией с рыбной ловлей в Штеттинской губе между Германией и Польшей".
Он также не исключил, что заявление ЕС может спровоцировать рост провокаций со стороны Украины в Азовском море. Вице-премьер Крыма напомнил, что Украина уже переходила от угроз к действиям и захватывала российских моряков в Азовском море.
Говоря о проверке судов в Азовском море российскими силовиками, он отметил, что Россия имеет на это право, особенно, учитывая неоднократные заявления на Украине с угрозами взорвать Крымский мост.
"Имея эту "дорогу жизни", важное коммуникационное сооружение, мы обязаны заботиться о его безопасности. В условиях, когда некие националисты и экстремистские группировки орут о том, что они взорвут мост, естественно, мы проверяли и обязаны проверять корабли, которые идут под этим мостом. Не Евросоюз же нам будет обеспечивать безопасность Крымского моста", — сказал Мурадов.
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