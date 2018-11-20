Экс-глава Мособлизбиркома стала главой Красногорска 

Совет депутатов Красногорского городского округа по итогам голосования во вторник избрал экс-председателя Мособлизбиркома Эльмиру Хаймурзину главой муниципалитета. Об этом ТАСС сообщили в совете депутатов округа.
Ранее сообщалось, что Хаймурзина ушла в отставку с поста председателя избирательной комиссии Московской области 31 октября.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил ей возглавить Красногорский городской округ, и она согласилась. С 31 октября Хаймурзина руководила муниципалитетом в качестве врио главы.