Лавров в Риме встречается с премьером Италии Конте 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Риме переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Встреча проходит в правительственном дворце Киджи за закрытыми дверями.
Лавров прибыл в четверг в Рим с рабочим визитом, сообщает РИА Новости. 23 ноября он проведёт переговоры с главой МИД Италии Энцо Моаверо Миланези и примет участие в работе ежегодной конференции «Средиземноморье: Римский диалог».
На полях конференции российский министр проведет ряд двусторонних встреч.
Ранее, как сообщал News.ru, официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о международном турне Сергея Лаврова. Помимо консультаций в Италии он проведёт ряд встреч с дипломатами из Франции, Швейцарии и Доминиканской Республики.