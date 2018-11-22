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Лавров в Риме встречается с премьером Италии Конте 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Flickr.com/MFA Russia/Global Look Press
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Риме переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Встреча проходит в правительственном дворце Киджи за закрытыми дверями.
Лавров прибыл в четверг в Рим с рабочим визитом, сообщает РИА Новости. 23 ноября он проведёт переговоры с главой МИД Италии Энцо Моаверо Миланези и примет участие в работе ежегодной конференции «Средиземноморье: Римский диалог».
На полях конференции российский министр проведет ряд двусторонних встреч.
Ранее, как сообщал News.ru, официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о международном турне Сергея Лаврова. Помимо консультаций в Италии он проведёт ряд встреч с дипломатами из Франции, Швейцарии и Доминиканской Республики.
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Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости , Политика , Италия , Рим
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