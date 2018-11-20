Путин включил Полину Гагарину в Совет по культуре 

Президент Владимир Путин утвердил новый состав Совета по культуре. В него, в частности, вошла артистка эстрады Полина Гагарина.
Кроме того, к Совету присоединились кинорежиссёры Фёдор Бондарчук и Андрей Кончаловский, Наталья Солженицина, Владимир Урин, Дмитрий Бертман, Михаил Бычков, Владимир Машков, Эдгар Запашный, Зельфира Трегулова и Светлана Мельникова.
Также президент утвердил в качестве членов Совета писателей Евгения Водолазкина и Анастасию Орлову (А. А. Рогах), композиторы Игорь Крутой, Алексей Рыбников и Игорь Матвиенко, директор ВГТРК Олег Добродеев, ректор театрального института имени Щукина Евгений Князев и директор Московской филармонии Алексей Шалашов.
Ранее News.ru писал, что режиссёр Андрей Кончаловский стал послом международного культурного проекта «Русские сезоны» в Германии.