Глава Карелии нагрубил молодой матери после просьбы для ребенка

Глава Карелии Артур Парфенчиков отказался открывать детский сад в поселке Суоеки по просьбе местной жительницы Анны Власовой и заявил, что к нему обращаться бесполезно. Об этом сама женщина рассказала изданию «Руна».

По словам Власовой, в сентябре ей было необходимо выходить на работу, однако женщине не с кем было оставить двоих детей пяти и полутора лет — незадолго до этого в поселке закрыли школу и детский сад. Власова решила обратиться с этой проблемой к главе региона, однако тот в ответ заявил, что открывать ясли для одного ребенка до трех лет никто не собирается.

«Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают», — посоветовал Парфенчиков. Он также предложил женщине возить ребенка в город Суоярви, который находится в 25 километрах от поселка. После этого глава региона признал, что обращаться к нему бесполезно. «Конечно, бесполезно. Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают», — написал Парфенчиков.

Затем он стер всю переписку с Власовой и удалил ее из друзей.

По информации издания, ранее жители Суоеки жаловались на закрытие детсада и школы в Генпрокуратуру . Там их обращение перенаправили в районную прокуратуру.

В прошлом году все семь детских садов в карельском городе Лахденпохья оказались под угрозой закрытия из-за отсутствия денег на питание.