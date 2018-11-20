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Глава Карелии нагрубил молодой матери
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Глава Карелии нагрубил молодой матери после просьбы для ребенка 

Lenta.ru + ещё 1 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Карелии Артур Парфенчиков отказался открывать детский сад в поселке Суоеки по просьбе местной жительницы Анны Власовой и заявил, что к нему обращаться бесполезно. Об этом сама женщина рассказала изданию «Руна».
По словам Власовой, в сентябре ей было необходимо выходить на работу, однако женщине не с кем было оставить двоих детей пяти и полутора лет — незадолго до этого в поселке закрыли школу и детский сад. Власова решила обратиться с этой проблемой к главе региона, однако тот в ответ заявил, что открывать ясли для одного ребенка до трех лет никто не собирается.
«Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают», — посоветовал Парфенчиков. Он также предложил женщине возить ребенка в город Суоярви, который находится в 25 километрах от поселка. После этого глава региона признал, что обращаться к нему бесполезно. «Конечно, бесполезно. Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают», — написал Парфенчиков.
Затем он стер всю переписку с Власовой и удалил ее из друзей.
По информации издания, ранее жители Суоеки жаловались на закрытие детсада и школы в Генпрокуратуру. Там их обращение перенаправили в районную прокуратуру.
В прошлом году все семь детских садов в карельском городе Лахденпохья оказались под угрозой закрытия из-за отсутствия денег на питание.
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