Песков ответил на вопрос о ЧВК

Песков: на повестке дня Кремля нет темы частных военных компаний

Кремль не занимается темой частных военных компаний, заверил журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Нет, такой темы на повестке дня сейчас нет", — сказал он, отвечая на вопрос о правовом статусе частных военных компаний.

Представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что бойцы частных военных компаний подали в Международный уголовный суд в Гааге иск против организаторов этих компаний.