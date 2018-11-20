Песков ответил на вопрос о ЧВК

Кремль не занимается темой частных военных компаний, заверил журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, такой темы на повестке дня сейчас нет", — сказал он, отвечая на вопрос о правовом статусе частных военных компаний.
Представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что бойцы частных военных компаний подали в Международный уголовный суд в Гааге иск против организаторов этих компаний.
Песков обратил внимание на тот факт, что "данный вопрос относится к компетенции Министерства обороны, потому что де-юре у нас нет таких юридических лиц как частная военная компания".