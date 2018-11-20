Володин предложил лишать мандата за конфликт интересов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин распорядился подготовить законопроект, который позволит отстранять депутатов от дел в случае возникновения у них конфликта интересов. Поручение дано комитету по безопасности и противодействию коррупции.

Речь идёт о внесении изменений в уже существующий закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ". В нём существуют нормы, обязывающие парламентариев сообщать о личной заинтересованности при работе, однако не предусмотрена ответственность за неисполнение этих требований.

Законопроект будет разрабатываться депутатами Госдумы совместно с члена Совфеда , передаёт МБХ.

Ранее News.ru писал, что Володин прокомментировал сообщения о ценах на питание в думской столовой. По его словам, она не получает дотаций, поэтому расценки на блюда в учреждении такие же, как и в других органах власти.