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Володин предложил лишать мандата за конфликт интересов
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Володин предложил лишать мандата за конфликт интересов 

News.ru + ещё 1 10 часов назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин распорядился подготовить законопроект, который позволит отстранять депутатов от дел в случае возникновения у них конфликта интересов. Поручение дано комитету по безопасности и противодействию коррупции.
Речь идёт о внесении изменений в уже существующий закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ". В нём существуют нормы, обязывающие парламентариев сообщать о личной заинтересованности при работе, однако не предусмотрена ответственность за неисполнение этих требований.
Законопроект будет разрабатываться депутатами Госдумы совместно с члена Совфеда, передаёт МБХ.
Ранее News.ru писал, что Володин прокомментировал сообщения о ценах на питание в думской столовой. По его словам, она не получает дотаций, поэтому расценки на блюда в учреждении такие же, как и в других органах власти.
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