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Аксенов отправился на инаугурацию Пушилина
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Аксенов отправился на инаугурацию Пушилина в Донецк 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов посетит церемонию инаугурации избранного главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.
«На инаугурации главы ДНР будут присутствовать представители из Крыма, в том числе глава республики Сергей Аксенов», — цитирует «Крыминформ» сообщение пресс-службы главы Крыма.
По данным МИД ДНР, на инаугурации будут присутствовать делегации Луганской народной республики, Южной Осетии и Абхазии, а также политики из Бельгии, Франции, Финляндии и бизнесмен из Испании.
На прошлой неделе председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова заявила, что Денис Пушилин признан избранным главой республики.
Выборы в ДНР и ЛНР состоялись 11 ноября. В Донецкой народной республике выиграл Денис Пушилин, в Луганской народной республике — Леонид Пасечник.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как выборы меняют систему отношений Донбасса с Россией.
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