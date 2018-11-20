Депутаты пожаловались на служебных водителей

Депутат пожаловался на служебных водителей Госдумы

Прославленный режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко пожаловался на «странную вещь» со служебными водителями парламентариев — они стали систематически опаздывать. Об этом сообщает «Накануне.ru».

В ходе сегодняшнего пленарного заседания в Госдуме коммунист обратился к спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину . По его словам, со служебными автомобилями, предназначенными для него и его коллег, начали происходить «странные вещи».

В пример Бортко привел то, что заказанный им накануне на девять часов автомобиль не приехал, три дня назад — опоздал, а четыре — опоздал еще сильнее.

«Казалось бы, ерунда, но это становится системой», — посетовал депутат.

В ответ Володин обратился к управлению делами Госдумы с просьбой проконтролировать решение проблемы.