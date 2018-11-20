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Путин рассказал, от чего зависит устойчивое развитие РФ
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Путин рассказал, от чего зависит устойчивое развитие России 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что устойчивое развитие России зависит от четкой и бесперебойной работы транспортного комплекса. Об этом он сообщил в телеграмме участникам и гостям XII Международного форума и выставки "Транспорт России". Сообщение опубликовано на сайте Кремля.
"Отмечу, что от четкого, бесперебойного функционирования транспортного комплекса напрямую зависит устойчивое развитие российских регионов и страны в целом, качество жизни и благополучие людей", — говорится в телеграмме.
Президент отметил, что приоритетное внимание государства уделяется вопросам совершенствования транспортной отрасли и повышения ее конкурентоспособности.
Путин также подчеркнул, что нужно активнее внедрять современные технологии, отвечающие мировым стандартам безопасности, надежности и экологичности.
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