Аксенов назначил нового вице-премьера Крыма

Согласно документу, Кивико будет совмещать пост зампредседателя Совмина с должностью главы Минфина

"Назначить Кивико Ирину Валерьевну на государственную должность Республики Крым — заместителя председателя Совета министров РК — министра финансов Крыма на срок полномочий главы Республики с 20 ноября 2018 года", — говорится в документе.

В конце октября Госсовет Крыма согласовал назначение Ирины Кивико, которая с декабря 2015 года возглавляла министерство финансов РК, на должность заместителя председателя Совета министров. Кроме того, на пост вице-премьера был согласован депутат ГС Евгений Кабанов

Ранее в Совмине сообщили, что Кивико в новой должности будет курировать весь экономический блок, Кабанов —проекты, связанные с реализацией федеральной целевой программы, весь блок строительства и контрольно-надзорные функции со стороны правительства.