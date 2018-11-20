Ещё
Аксенов назначил нового вице-премьера Крыма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аксенов назначил нового вице-премьера Крыма 

РИА Новости Крым 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил Ирину Кивико на должность вице-премьера РК. Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте крымского правительства.
Согласно документу, Кивико будет совмещать пост зампредседателя Совмина с должностью главы Минфина.
"Назначить Кивико Ирину Валерьевну на государственную должность Республики Крым — заместителя председателя Совета министров РК — министра финансов Крыма на срок полномочий главы Республики с 20 ноября 2018 года", — говорится в документе.
В конце октября Госсовет Крыма согласовал назначение Ирины Кивико, которая с декабря 2015 года возглавляла министерство финансов РК, на должность заместителя председателя Совета министров. Кроме того, на пост вице-премьера был согласован депутат ГС Евгений Кабанов.
Ранее в Совмине сообщили, что Кивико в новой должности будет курировать весь экономический блок, Кабанов —проекты, связанные с реализацией федеральной целевой программы, весь блок строительства и контрольно-надзорные функции со стороны правительства.
РИА Новости Крым: последние новости
Россия может закрыть Азов для украинских судов - сенатор Кадровый вопрос: Аксенов принял отставку министра финансов Крыма Спецслужбы Запада мешают работе бизнесменов в Крыму – Минэкономразвития
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия купит у Украины двигатель за миллиарды477
В Москве произошла массовая драка
Разин спас Осина от кремации51
Рабинович спровоцировал раскол украинской оппозиции25
Супруги устали жить на пенсию и решили умереть642
Видео
01:41
Рабинович спровоцировал раскол украинской оппозиции
В мире Украина
01:11
Названо наказание ЕС для Донбасса
В мире
00:38
России передали «ясное послание» по Азовскому морю
В мире
00:25
Замерзший пруд под Рязанью приобрел цвет борща
Экология Общество
01:29
Новый глава ДНР вступил в должность
В мире
04:14
Удлиненный «Искандер» попал на видео
Армия Оружие
03:42
Пашинян заступился за свой «маленький народ»
СНГ В мире
01:21
ВСУ сообщили о сбитом российском беспилотнике
В мире Украина
00:53
Разин спас Осина от кремации
Шоу-бизнес
02:31
На Винокура подали в суд
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение