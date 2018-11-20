Кадыров пригласил принца Абу-Даби посетить Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел встречу с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном при участии членов кабинета министров Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Стороны обсудили реализацию совместных проектов, Кадыров пригласил принца посетить республику, сообщил глава Чечни во вторник на своей странице в "Вконтакте".
"В понедельник я встретился с … наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном
У нас состоялась беседа с участием членов кабинета министров ОАЭ, в ходе которой мы обсудили проекты, реализуемые ОАЭ в Чечне
Я поблагодарил… наследного принца Абу-Даби за теплый прием, внимание и помощь нашей республике. Также я пригласил его посетить Чечню, где его визиту будут безгранично рады", — написал Кадыров.
По словам главы Чечни, в республике реализовано несколько проектов при сотрудничестве с ОАЭ. Среди них — пятизвездочный отель The Local, а также современный международный университет, который строится при поддержке шейха. Кроме того, в республике, по словам Кадырова, действует инвестиционный фонд шейха, который "играет существенную роль в развитии малого и среднего предпринимательства".
Глава Чечни выразил уверенность в том, что дальнейшее сотрудничество выведет отношения Чечни и России с ОАЭ на качественно новый уровень. По словам Кадырова, шейх также заверил его, что взаимодействие будет продолжено по всем достигнутым ранее договоренностям.