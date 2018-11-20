Кадыров пригласил принца Абу-Даби посетить Чечню

Кадыров пригласил наследного принца Абу-Даби посетить Чечню

"В понедельник я встретился с … наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном

У нас состоялась беседа с участием членов кабинета министров ОАЭ, в ходе которой мы обсудили проекты, реализуемые ОАЭ в Чечне

Я поблагодарил… наследного принца Абу-Даби за теплый прием, внимание и помощь нашей республике. Также я пригласил его посетить Чечню, где его визиту будут безгранично рады", — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, в республике реализовано несколько проектов при сотрудничестве с ОАЭ. Среди них — пятизвездочный отель The Local, а также современный международный университет, который строится при поддержке шейха. Кроме того, в республике, по словам Кадырова, действует инвестиционный фонд шейха, который "играет существенную роль в развитии малого и среднего предпринимательства".

Глава Чечни выразил уверенность в том, что дальнейшее сотрудничество выведет отношения Чечни и России с ОАЭ на качественно новый уровень. По словам Кадырова, шейх также заверил его, что взаимодействие будет продолжено по всем достигнутым ранее договоренностям.