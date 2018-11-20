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ЕР помогла Ищенко со сбором подписей депутатов
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ЕР помогла Ищенко преодолеть муниципальный фильтр 

Рамблер + ещё 8 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Приморские единороссы помогли всем кандидатам в губернаторы края пройти муниципальный фильтр. За самовыдвиженца Андрея Ищенко, например, свои голоса отдали 58 депутатов от «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба местного отделения партии.
«На этапе сбора подписей муниципальных депутатов Партия помогла всем кандидатам, выдвинувшим своих кандидатов на выборы 16 декабря. Так мы действовали во время подготовки к выборам в сентябре, аналогично поступаем и сейчас. Мы не принимали каких-либо обязывающих депутатский корпус решений, но исходили из того, что каждый обратившийся к нашему депутату кандидат или штаб кандидата вправе рассчитывать на равные стартовые условия в самом начале избирательной кампании», — сказала Талабаева.
По словам Талабаевой, помощь была оказана как самовыдвиженцам, так и представителям партий. Например, кандидат от партии «Зеленые» Олег Митволь получил 103 подписи единороссов, кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко — 88.
16 декабря в Приморском крае состоятся повторные губернаторские выборы. В сентябре действующий глава региона единоросс Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко обвинили друг друга в фальсификациях во время второго тура выборов губернатора Приморья. Результаты голосования были признаны недействительными.
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