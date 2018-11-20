В России предлагают закрыть ГУПы и МУПы

Законопроект, который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 20 ноября, подготовлен в соответствии с Национальным планом развитие конкуренции в РФ на 2018-2020 годы. По данным ФАС, на 1 января 2018 года в стране было 18 624 унитарных предприятия, что на 39% больше, чем в 2013 году. Большинство работает в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, управления жилым фондов, торговли и оказания услуг. Активный рост числа ГУПов и МУПов обусловлен тем, что они имеют преимущества по сравнению с другими предприятиями. А это противоречит принципам конкуренции.

Если документ будет принят, то после его вступления в силу создание ГУПов и МУПов запретят, а открытые до этого унитарные предприятия, работающие на товарных рынках, будут подлежать ликвидации или реорганизации. Исключение составят случаи, когда такие предприятия создаются с разрешения президента или правительства для обеспечения целей обороны и безопасности государства, а также для работы в области естественных монополий или гособоронзаказа.