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В США призвали помешать россиянину возглавить Интерпол
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В США попросили не допустить победы россиянина на выборах главы Интерпола 

Lenta.ru + ещё 19 6 часов назад
Фото: Laurent Cipriani / AP Photo
Ряд американских сенаторов попросили администрацию президента Трампа и генассамблею Интерпола не допустить победы россиянина Александра Прокопчука на выборах главы международной организации. Заявление опубликовано на сайте сенатора-республиканца Роджера Уикера.
«Избрание генерал-майора Александра Прокопчука окажется сродни тому, если лисицу изберут отвечать за курятник. Россия регулярно злоупотребляет Интерполом, преследуя политических оппонентов, диссидентов и журналистов. Прокопчук лично был вовлечен в эту стратегию запугивания, которая в конечном счете стремится ослабить демократические институты и усилить власть Путина», — написали сенаторы.
Под документом подписались четверо политиков.
18 ноября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков также заявил, что Киев попытается предотвратить избрание Прокопчука на пост руководителя Интерпола. Он назвал возможную победу россиянина «гибридной угрозой Украине и всему цивилизованному миру».
Выборы нового президента Интерпола назначены на 21 ноября. Помимо Прокопчука, являющегося в настоящее время вице-президентом организации, за пост поборется исполняющий обязанности главы Интерпола Ким Чон Ян из Южной Кореи.
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