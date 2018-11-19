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В ГД посоветовали принять меры «в отношении Киева»
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В Госдуме посоветовали ЕС принять меры «в отношении Киева, а не Москвы» 

РИА Новости 3 часа назад
Ни советы, ни угрозы не заставят Россию поступиться вопросами национальной безопасности в Азовском море, для ЕС было бы более уместным делать предупреждения о введении мер для официального Киева, а не Москвы, заявил депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек.
ЕС может рассмотреть конкретные меры в ближайшее время, дни или недели, в связи с ситуацией в Азовском море, заявила в понедельник журналистам глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"Ни точечные меры, ни советы, ни уговоры и уж тем более угрозы не заставят Россию поступиться вопросами национальной безопасности в Азовском море. Заявление Федерики Могерини было бы более уместным для официального Киева — там ее слушают с открытым от усердия ртом. Россия же не нуждается в так называемых третейских судьях, особенно со стороны Запада", — сказал Бальбек РИА Новости.
Политик подчеркнул, что какую бы озабоченность не выражали в Евросоюзе по поводу Азовского моря, для России национальные интересы гораздо важнее всех вместе взятых "рассуждений евросоветников, которые Россию видели на картинке, а в Крыму и Азовском море отродясь не бывали и, скорее всего, даже не найдут на карте".
Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Члены экипажа, без капитана, в полном составе смогли вернуться в Крым лишь спустя семь месяцев в результате обмена на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы РФ.
При этом капитан судна "Норд" по-прежнему остается на Украине. Его обвиняют в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".
В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.
Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.
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