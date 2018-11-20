Письмо сенаторов США сочли давлением на Интерпол

Американские сенаторы, призывающие не допустить избрания россиянина главой Интерпола, вмешиваются в выборный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, в выборы в международной организации. А как это ещё оценить? Вот наглядное проявление», — сказал Песков журналистам.
Он согласился с утверждением, что действия сенаторов можно расценить как давление.
«Безусловно, конечно», — сказал он.
Ранее группа из четырёх американских сенаторов призвала администрацию президента США Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры Александра Прокопчука на место главы Интерпола.
Выборы нового главы организации пройдут в рамках сессии генассамблеи, которая проходит в ОАЭ 18-21 ноября.