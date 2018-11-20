Письмо сенаторов США сочли давлением на Интерпол

В Кремле считают письмо сенаторов США давлением на Интерпол

Американские сенаторы, призывающие не допустить избрания россиянина главой Интерпола , вмешиваются в выборный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, в выборы в международной организации. А как это ещё оценить? Вот наглядное проявление», — сказал Песков журналистам.

Он согласился с утверждением, что действия сенаторов можно расценить как давление.

«Безусловно, конечно», — сказал он.

Выборы нового главы организации пройдут в рамках сессии генассамблеи, которая проходит в ОАЭ 18-21 ноября.