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Госдуме предложили увеличить возраст для выдачи оружия 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 49 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Законопроект, внесенный Госсоветом Татарстана в Госдуму, увеличивает возраст для разрешения выдачи оружия в России и предлагает запрет выдачи оружия гражданам, подвергнутым административным наказаниям за побои.
Возраст для приобретения газового, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, спортивного, охотничьего, сигнального, холодного клинкового оружия предлагается увеличить с 18 до 21 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.
В том же проекте предлагается запретить выдачу лицензий гражданам, ранее подвергнувшимся административному наказанию за побои или другие насильственные действия, причинившие физическую боль и не повлекшие последствия.
По задумке авторов, запрет должен распространяться до окончания срока административного наказания.
«Увеличение возраста, по достижении которого граждане имеют право на приобретение оружия, необходимо для повышенной ответственности факта владения оружием, недопущения злоупотреблений его при хранении и применении», — отмечают разработчики законопроекта.
Повышение возраста на право приобретения оружия стало актуальным после трагедии в Керченском политехническом колледже, где студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу.
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Комментарии3
Владислав Росляков , Госдума , РИА Новости , Политика , Оружие , Республика Татарстан
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