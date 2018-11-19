МИД осудил американские санкции против Кубы

МИД России осудил американские санкции против Кубы

В ведомстве напомнили, что американский "рестрикционный перечень" пополнился 26 "структурами". Теперь он состоит из 205 кубинских учреждений и предприятий, в которые также входят ряд государственных структур и министерств. Отмечается, что под санкции также попали торговые центры и курортные зоны.

"Принятую меру решительно осуждаем", — говорится в сообщении МИДа.

Во внешнеполитическом ведомстве "вновь отметили", что данные действия американской стороны препятствуют "поступательному социально-экономическому развитию" Кубы.

Ранее сообщалось, что Россия выступила за отмену экономической блокады Кубы.