МИД осудил американские санкции против Кубы

Россия "решительно осуждает" решение Государственного департамента США о расширении списка кубинских компаний, включенных в санкционный реестр. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте российского МИДа.
В ведомстве напомнили, что американский "рестрикционный перечень" пополнился 26 "структурами". Теперь он состоит из 205 кубинских учреждений и предприятий, в которые также входят ряд государственных структур и министерств. Отмечается, что под санкции также попали торговые центры и курортные зоны.
"Принятую меру решительно осуждаем", — говорится в сообщении МИДа.
Во внешнеполитическом ведомстве "вновь отметили", что данные действия американской стороны препятствуют "поступательному социально-экономическому развитию" Кубы.
Ранее сообщалось, что Россия выступила за отмену экономической блокады Кубы.