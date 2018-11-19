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МИД осудил американские санкции против Кубы
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МИД России осудил американские санкции против Кубы 

Газета.Ru + ещё 6 9 часов назад
Россия "решительно осуждает" решение Государственного департамента США о расширении списка кубинских компаний, включенных в санкционный реестр. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте российского МИДа.
В ведомстве напомнили, что американский "рестрикционный перечень" пополнился 26 "структурами". Теперь он состоит из 205 кубинских учреждений и предприятий, в которые также входят ряд государственных структур и министерств. Отмечается, что под санкции также попали торговые центры и курортные зоны.
"Принятую меру решительно осуждаем", — говорится в сообщении МИДа.
Во внешнеполитическом ведомстве "вновь отметили", что данные действия американской стороны препятствуют "поступательному социально-экономическому развитию" Кубы.
Ранее сообщалось, что Россия выступила за отмену экономической блокады Кубы.
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