Эрдоган почтительно обратился к Путину

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган принимает участие в завершении укладки морской части "Турецкого потока" и обсуждают планы дальнейшего продвижения южного газового маршрута.
"Уважаемый друг, ваше превосходительство", — так Эрдоган назвал Путина, когда перечислял все успехи экономического сотрудничества двух стран.
В свою очередь Путин поблагодарил Эрдогана за мужество в реализации "Турецкого потока".
"Я выражаю признательность президенту Турецкой Республики господину Эрдогану за проявленную политическую волю и мужество. Почему? Потому что в условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются", — сказал Путин.