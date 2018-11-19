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Эрдоган почтительно обратился к Путину
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Эрдоган обратился к Путину «ваше превосходительство» 

Газета.Ru 30 минут назад
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган принимает участие в завершении укладки морской части "Турецкого потока" и обсуждают планы дальнейшего продвижения южного газового маршрута.
"Уважаемый друг, ваше превосходительство", — так Эрдоган назвал Путина, когда перечислял все успехи экономического сотрудничества двух стран.
В свою очередь Путин поблагодарил Эрдогана за мужество в реализации "Турецкого потока".
"Я выражаю признательность президенту Турецкой Республики господину Эрдогану за проявленную политическую волю и мужество. Почему? Потому что в условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются", — сказал Путин.
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