Эрдоган почтительно обратился к Путину

Эрдоган обратился к Путину «ваше превосходительство»

Владимир Путин и Президенты России и Турции Реджеп Эрдоган принимает участие в завершении укладки морской части "Турецкого потока" и обсуждают планы дальнейшего продвижения южного газового маршрута.

"Уважаемый друг, ваше превосходительство", — так Эрдоган назвал Путина, когда перечислял все успехи экономического сотрудничества двух стран.

В свою очередь Путин поблагодарил Эрдогана за мужество в реализации "Турецкого потока".