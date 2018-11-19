Чем дальше в лес, тем больше паранойя

Главный русский мультфильм десятилетия заподозрили в пропаганде

Политическая паранойя вокруг России в мире привела к тому, что агентами влияния Кремля на Западе уже объявляют даже героев самого популярного российского мультсериала «Маша и Медведь». Если российская пропаганда на Западе действительно будет именно такой — это даже хорошо.

Влиятельная и вполне респектабельная британская Times «порвала» российское информационное пространство статьей о «кремлевской пропаганде» в прославившемся на весь мир российском мультсериале «Маша и Медведь». Формально это не точка зрения самой Times. В статье британской газеты приводятся выводы главной финской газеты Helsingin Sanomat. Годичной давности! А та, в свою очередь, сделала интервью с преподавателем института коммуникации Таллинского университета Приитом Хыбемяги. По мнению этой самой Хыбемяги, медведь из русского мультфильма символизирует собой Россию, а основная задача этого персонажа — привить детям положительный образ нашей страны. Вот ужас!

Именно это почему-то является частью пропагандистской кампании, которая представляет угрозу национальной безопасности Эстонии . Видимо, влюбятся эстонцы в Медведя из мультфильма и станут коллективной «пятой колонной Москвы ».

Впрочем, в статье приводится — не то в шутку, не то всерьез, в современном политическом театре абсурда уже и не разобрать — мнение британского эксперта по безопасности из Букингемского университета Энтони Глиса: «Маша бывает дерзкой, даже несносной, но также и решительной. Она пытается прыгнуть выше головы. Не было бы преувеличением увидеть в ней нечто такое путинское».

Итак, британским читателям популярно объясняют, что Медведь из мультфильма — это «добрая и милая Россия», а Маша — «дерзкий Путин». И эта парочка цинично атакует неокрепшие мозги детей в западных странах, внедряя в их сознание коварную мысль о доброй и обаятельной России. Масштабы проникновения этой «мультипликационной пропагандистской заразы» тоже впечатляют. В англоязычном канале YouTube у него больше 4 млн подписчиков, а у всех серий — более 40 млрд просмотров. Мультфильм также можно посмотреть в известном онлайн-кинотеатре Netflix

Прикол в том, что корни «Маши и Медведя» — как раз британские. Хотя практически все главные сказочные сюжеты — «бродячие» и с национальным колоритом воспроизводятся в разные эпохи у разных народов. Родословная «агентов Кремля» Маши и Медведя начинается с английской сказки «Златовласка и три медведя». По-русски ее пересказал сам Лев Толстой . Златовласка у нас стала «Машей» не сразу — причем благодаря уже русской народной сказке «Маша и медведь».

И эта самая Голдилокс у англичан тоже далеко не паинька — она, если говорить языком вышеупомянутого британского эксперта по безопасности мистера Гликса, не менее «дерзкая», чем Путин.

Правда, никаких «антизападных» взглядов ни Маша, ни Медведь в русском мультсериале вроде бы не выражают. Делать его и распространять по миру начинали задолго до антироссийской волны. Маша в одной из серий вообще демонстрирует «идолопоклонство перед Западом», пытаясь убедить Мишку ради завоевания любви одной Медведицы играть западный динамичный тяжелый рок, а не скучные баллады. Конечно, в некоторых сериях действует маленький медвежонок-Панда, что позволяет усмотреть «пропаганду» поворота России на Восток. Но Маша с этим медвежонком враждует, а не дружит.

Попытки видеть в сказках и мультиках пропаганду — вообще довольно заразная болезнь. 12 лет назад, например, была зажигательная история с реакцией иранских властей на мультфильм «Том и Джерри». (К слову, в Иране, стране, имеющей свой достойный национальный кинематограф и режиссеров с мировой известностью вроде покойного Аббаса Киаростами или Мохсена Махмалбафа, запрещены к прокату практически все западные фильмы). Тогда член национального совета по кинематографии Ирана Хасан Болхари на полном серьезе заявлял, что «Том и Джерри» — часть еврейского заговора с целью обеления образа мышей. Болхари объяснял свою потрясающую по «глубине» догадку так: мол, фильм создали голливудские евреи, чтобы изменить отношение к «грязным мышам», в виде которых нацисты часто изображали евреев. Тем самым, по мнению Болхари, в умы европейских детей внедрили образ занятной и проворной мыши, вытеснив черты, преданные ей нацистской пропагандой.

В общем, «болезнь» заразна и передается вирусным путем в разные страны, независимо от характера политических режимов и традиций свободы СМИ: в этом отношении Иран и Великобритания все-таки сильно отличаются.

Шутки-шутками, но ведь в России есть еще один популярный мультипликационный сериал — «Ми-Ми-Мишки». Его тоже можно обвинить в пропаганде. Тем более что «настоящая» фамилия «агента ГРУ» Петрова, по версии британских расследователей «дела Скрипаля» — Мишкин. Совпадение? Не думаем. Надо отдать должное и британцам — так, в комментариях в газете The Daily Mail они шутят о необходимости изъять из библиотек произведения Толстого и Достоевского и пластинки Чайковского, записать в агенты Кремля Ридьярда Киплинга (он написал стихотворение по мотивам Крымской войны), а автора Алана Милна — в использовании Винни-Пуха для вербовки детей в британскую армию.

А если серьезно, такая пропаганда, как в мультфильме «Маша и Медведь» — лучшее, что может предложить Россия западному миру. На фоне коллективного безумия вокруг «русских хакеров», которые якобы меняют исход выборов в крупнейших западных демократиях, «русских шпионов», которые «проникли всюду», Маша, Медведь, волки-недотепы и их ржавый автомобиль без колес, ушлый заяц и вялая свинья из главного русского мультсериала действительно создают образ милой, хотя иногда и дерзкой России. Обустраивающей свой лес, между прочим. Пусть эти коварные «мульт-агенты» так и ведут «пропагандистскую войну» с Западом мирным и безвредным способом — правда, сами ничего не зная об этом.

В общем, чем дальше в лес, тем больше паранойя…