Посол РФ рассказал об итогах встречи в МИД Финляндии

Российский посол рассказал об итогах встречи в МИД Финляндии

Хельсинки не предоставил Москве информацию, что источник помех в работе глобальной навигационной системы GPS находился в России , говорится в заявлении посольства России в Финляндии , распространенном в понедельник.

Ранее в понедельник МИД Финляндии выразил озабоченность послу России в Хельсинки Павлу Кузнецову из-за нарушения работы системы спутниковой навигации GPS и угрозы безопасности воздушным судам.

"С российской стороны было подчёркнуто, что безопасность полётов имеет для России столь же важное значение, как и для Финляндии. При этом обращено внимание, что нам не представлено какой-либо информации, что источник помех якобы находился в России. В этой связи считаем, что для профессионального рассмотрения подобного рода ситуаций востребован предметный диалог на экспертном уровне по линии соответствующих служб стран региона", — говорится в сообщении российской дипмиссии.

В посольстве добавили, что финская сторона согласилась с целесообразностью изучить вопрос о повышении эффективности межведомственного обмена информацией о навигационной обстановке полётов гражданской авиации и оперативном реагировании на её возможные изменения.

МИД Финляндии 15 ноября заявил, что помехи в работе GPS на севере Финляндии во время учений НАТО были из России. При этом глава МВД страны Кай Мюкканен в интервью РИА Новости отметил, что данный случай не окажет дальнейшего воздействия на сотрудничество России и Финляндии, выразив надежду, что подобные негативные ситуации не станут обычной практикой в регионе.

Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), в которых были задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, включая Финляндию, прошли с 25 октября по 7 ноября. Минобороны Норвегии 13 ноября выпустило заявление, где обвинила Россию во вмешательстве в работу GPS во время учений. МИД Финляндии 15 ноября заявил, что доверяет данным Норвегии, а помехи в работе GPS распространялись из России.